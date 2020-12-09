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В Україні відкрили вже близько 100 проваджень через злочини, пов'язані з пандемією COVID-19

В Україні відкрили вже близько 100 проваджень через злочини, пов'язані з пандемією COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. У період пандемії за матеріалами Служби безпеки України зареєстровано 99 кримінальних проваджень стосовно злочинів і зловживань на пандемії COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

“У період поширення коронавірусної інфекції COVID-19 за матеріалами Служби безпеки України зареєстровано 99 кримінальних проваджень стосовно злочинів і зловживань на пандемії. Ці провадження відкриті різними правоохоронними органами за результатами контррозвідувальних заходів СБУ. У межах розслідувань оголошено 23 повідомлення про підозру”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше кримінальних проваджень розпочато щодо забезпечення та закупівель засобів індивідуального захисту — загалом 19.

Вказано, що 13 кримінальних проваджень розпочато за напрямом будівництва та ремонтів приймальних відділень опорних лікарень. Здійснюється документування фактів привласнення бюджетних коштів під час капітального ремонту приймальних відділень за значно завищеними цінами на загальну суму понад 10 млн грн.

“Ще 11 кримінальних проваджень стосуються забезпечення лікарень киснем і закупівель апаратів штучної вентиляції легень. У тому числі 4 фігурантам із них повідомлено про підозру щодо зловживань під час закупівлі ШВЛ”, — повідомили у пресслужбі.

Повідомляється, що наразі за вказаними провадженнями вже винесено 7 вироків суду.

Нагадаємо, в СБУ припинили діяльність вже понад 450 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про COVID-19.

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