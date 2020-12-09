В Украине открыли уже около 100 производств по преступлениям, связанные с пандемией COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В период пандемии по материалам Службы безопасности Украины зарегистрировано 99 уголовных производств в отношении преступлений и злоупотреблений на пандемии COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
“В период распространения коронавирусной инфекции COVID-19 по материалам Службы безопасности Украины зарегистрировано 99 уголовных производств в отношении преступлений и злоупотреблений на пандемии. Эти производства открытые различными правоохранительными органами по результатам контрразведывательных мероприятий СБУ. В рамках расследования объявлены 23 сообщения о подозрении”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего уголовных производств начато по обеспечению и закупок средств индивидуальной защиты — всего 19.
Указано, что 13 уголовных производств начато по направлению строительства и ремонтов приемных отделений опорных больниц. Осуществляется документирование фактов присвоения бюджетных средств во время капитального ремонта приемных отделений по значительно завышенным ценам на общую сумму более 10 млн грн.
“Еще 11 уголовных производств связанных с обеспечением больниц кислородом и закупок аппаратов искусственной вентиляции легких. В том числе 4 фигурантам из них сообщено о подозрении относительно злоупотреблений при закупке ИВЛ”, — сообщили в пресс-службе.
Сообщается, что в настоящее время по указанным производствами уже вынесено 7 приговоров суда.
Напомним, в СБУ пресекли деятельность уже более 450 интернет-агитаторов, распространявших фейки о COVID-19.