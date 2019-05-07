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В Україні відкоригували план з реагування на пов’язані з пожежами НС

В Україні відкоригували план з реагування на пов’язані з пожежами НС

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ спільно з ДСНС відкоригували План протидії загрозам та реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з пожежами. Про це на засіданні оперативного штабу ДСНС наголосив Віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні необхідно кардинально підсилювати роботу щодо пожежної безпеки… Спільно з ДСНС ми відкоригували План протидії загрозам та реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з пожежами", - зазначив Геннадій Зубко.

За його словами, насамперед, до виконання плану мають бути задіяні підрозділи ДСНС, ОДА, частини ЗСУ, де є території військових полігонів, територіальні підрозділи ЦОВВ.

"Окремим питанням є посилення уваги щодо зон відпочинку українців", - підкреслив віце-прем’єр.

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Серед ключових завдань Плану, зокрема - координація і максимальна готовність до оперативного реагування всіх органів: підрозділів ДСНС, Мінагрополітики, Мінприроди, Мінінфраструктури, Міноборони, Держприкордонслужби, Держлісагентства, Держводагентства та ОДА.

План передбачає також максимальну готовність пожежних підрозділів лісокористувачів, ОТГ, добровільної та відомчої пожежної охорони до реагування, готовність необхідної техніки та засобів.

До ключових завдань Плану входять цілодобовий моніторинг ситуації у природних екосистемах, особлива увага - до зони відчуження, посилення протипожежного захисту складів боєприпасів, забезпечення підтоплення торфовищ і утримання їх у зволоженому стані та проведення місцевих комісій ТЕБ та НС на рівні ОДА.

План також передбачає роз’яснювальну роботу серед населення із залученням ЗМІ щодо дотримань правил пожежної безпеки.

Як повідомляв УНН, у зоні відчуження різко зросли масштаби пожеж.

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