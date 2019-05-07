В Украине откорректировали план по реагированию на связанные с пожарами ЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ совместно с ГСЧС откорректировали План противодействия угрозам и реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами. Об этом на заседании оперативного штаба ГСЧС подчеркнул Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня необходимо кардинально усиливать работу по пожарной безопасности... Совместно с ГСЧС мы откорректировали План противодействия угрозам и реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами", - отметил Геннадий Зубко.
По его словам, прежде всего, для выполнения плана должны быть задействованы подразделения ГСЧС, ОГА, части ВСУ, где есть территории военных полигонов, территориальные подразделения ЦОИВ.
"Отдельным вопросом является усиление внимания к зон отдыха украинцев", - подчеркнул вице-премьер.
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Среди ключевых задач Плана, в частности - координация и максимальная готовность к оперативному реагированию всех органов: подразделений ГСЧС, Минагрополитики, Минприроды, Мининфраструктуры, Минобороны, Госпогранслужбы, Гослесагентства, Госводагентства и ОГА.
План предусматривает также максимальную готовность пожарных подразделений лесопользователей, ОТГ, добровольной и ведомственной пожарной охраны к реагированию, готовность необходимой техники и средств.
К ключевым задачам Плана входят круглосуточный мониторинг ситуации в природных экосистемах, особое внимание - к зоне отчуждения, усиление противопожарной защиты складов боеприпасов, обеспечение подтопления торфяников и содержание их в увлажненном состоянии и проведения местных комиссий ТЭБ и ЧС на уровне ОГА.
План также предусматривает разъяснительную работу среди населения с привлечением СМИ по соблюдениям правил пожарной безопасности.
Как сообщал УНН, в зоне отчуждения резко возрасли масштабы пожаров.