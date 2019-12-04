В Україні від початку року до виховних колоній потрапили 82 неповнолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. З початку року в Україні до виховних колоній прибуло 82 засуджених неповнолітніх осіб. Про це УНН повідомили в Міністерстві юстиції України у відповідь на інформаційний запит.
“З початку 2019 року до виховних колоній прибуло 82 засуджених, з них: 78 осіб раніше були засуджені до покарань непов’язаних із позбавленням волі, 1 відбував покарання у вигляді позбавлення волі”, — повідомили в Міністерстві.
Додамо, виконання покарання у виді позбавлення волі відносно засуджених віком до 18-ти років в Україні забезпечують дві виховні колонії — Ковельська та Кременчуцька. Також існує сектор для відбування покарання неповнолітніми жіночої статі, що функціонує при державній установі “Мелітопольська установа виконання покарань ( № 144).
Нагадаємо, у Бориспільській виправній колонії № 119 “забули” відпустити засудженого після відбутого строку покарання.