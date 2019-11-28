На Київщині "забули" випустити в'язня з колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Бориспільській виправній колонії № 119 "забули" відпустити засудженого після відбутого строку покараня. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Київської області.
Так, під час особистого прийому в державній установі "Бориспільська виправна колонія (№ 119)" до заступника прокурора Київської області звернувся засуджений та поскаржився на дії адміністрації установи. Зокрема він повідомив, що строк призначеного йому судом покарання закінчився ще 9 листопада поточного року, однак він продовжував безпідставно утримуватись в установі виконання покарань.
У ході перевірки його доводів, з’ясовано, що факт незаконного позбавлення волі засудженого тривалий час був відомий керівництву установи та відповідальним за обчислення строку покарання працівникам, однак звільнили особу з виправної установи лише після втручання прокуратури.
"У зв’язку з виявленим фактом 27 листопада поточного року призначено службове розслідування з метою встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності", - повідомили в прокуратурі.
Нагадаємо, в Одеському слідчому ізоляторі виявили факти підробки медичних документів.