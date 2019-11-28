В Киевской "забыли" выпустить узника из колонии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Бориспольской исправительной колонии № 119 "забыли" отпустить осужденного после отбытого срока наказаний. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Так, во время личного приема в государственном учреждении "Бориспольская исправительная колония (№ 119)" к заместителю прокурора Киевской области обратился осужденный и пожаловался на действия администрации учреждения. В частности он сообщил, что срок назначенного ему судом наказания закончился еще 9 ноября текущего года, однако он продолжал безосновательно содержаться в учреждении исполнения наказаний.
В ходе проверки его доводов, установлено, что факт незаконного лишения свободы осужденного длительное время был известен руководству учреждения и ответственным за исчисление срока наказания работникам, однако освободили мужчину из исправительного учреждения только после вмешательства прокуратуры.
"В связи с обнаруженным фактом 27 ноября текущего года назначено служебное расследование с целью установления виновных лиц и привлечения их к ответственности", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, в Одесском следственном изоляторе обнаружили факты подделки медицинских документов.