В Одеському СІЗО виявили підробку медичних документів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. В Одеському слідчому ізоляторі виявили факти підробки медичних документів. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Одеської області.
“Упродовж 2019 року за результатами перевірок в усіх установах попереднього ув’язнення та виконання покарань на території регіону, а саме слідчих ізоляторах та колоніях, виявлені порушення законодавства у сфері охорони здоров’я”, — йдеться в повідомленні.
Так, з метою усунення порушень прокурори внесли 22 документи реагування, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 4 посадові особи, також розпочато 4 кримінальні провадження за фактами ненадання та несвоєчасного надання медичної допомоги.
Водночас, під час повторної перевірки прокуратура виявила нові порушення Закону, а саме встановила, що співробітники медчастини в Одеському слідчому ізоляторі підробляли медичні документи та вносили до них недостовірні відомості, на підставі яких ув’язнених безпідставно знімали з планового етапу.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України (зловживання владою або службовим становищем; службове підроблення).
Нагадаємо, раніше правоохоронці перевірили Ізмаїльський та Одеський слідчі ізолятори, а також Одеську виправну колонію № 14 та Чорноморську виправну колонію № 74 з приводу додержання прав громадян на належне матеріально-побутове забезпечення. В ході перевірки було виявлено числені порушення.