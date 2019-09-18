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В Одеському СІЗО виявили підробку медичних документів

В Одеському СІЗО виявили підробку медичних документів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. В Одеському слідчому ізоляторі виявили факти підробки медичних документів. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Одеської області.

“Упродовж 2019 року за результатами перевірок в усіх установах попереднього ув’язнення та виконання покарань на території регіону, а саме слідчих ізоляторах та колоніях, виявлені порушення законодавства у сфері охорони здоров’я”, — йдеться в повідомленні.

Так, з метою усунення порушень прокурори внесли 22 документи реагування, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 4 посадові особи, також розпочато 4 кримінальні провадження за фактами ненадання та несвоєчасного надання медичної допомоги.

Водночас, під час повторної перевірки прокуратура виявила нові порушення Закону, а саме встановила, що співробітники медчастини в Одеському слідчому ізоляторі підробляли медичні документи та вносили до них недостовірні відомості, на підставі яких ув’язнених безпідставно знімали з планового етапу.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України (зловживання владою або службовим становищем; службове підроблення).

Нагадаємо, раніше правоохоронці перевірили Ізмаїльський та Одеський слідчі ізолятори, а також Одеську виправну колонію № 14 та Чорноморську виправну колонію № 74 з приводу додержання прав громадян на належне матеріально-побутове забезпечення. В ході перевірки було виявлено числені порушення.

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