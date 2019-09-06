На Одещині перевірили умови тримання людей у СІЗО та колоніях
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Правоохоронці перевірили Ізмаїльський та Одеський слідчі ізолятори, а також Одеську виправну колонію № 14 та Чорноморську виправну колонію № 74 з приводу додержання прав громадян на належне матеріально-побутове забезпечення. В ході перевірки було виявлено числені порушення, повідомили УНН у преслужбі обласної прокуратури.
Так, утримувані в Ізмаїльському СІЗО звернулися до прокурорів з питаннями забезпечення права на захист, зарахування судом строку попереднього ув’язнення до строку покарання та судового розгляду.
Для перевірки додержання прав громадян на належне матеріально-побутове забезпечення під час обходу прокурори перевірили приміщення режимної установи. В ході перевірки було встановлено, що Камери перебувають у незадовільному санітарно-технічному стані, порушено цілісність приміщень та підлоги, спостерігається грибкове ураження стін, в камери постачається лише холодна вода.
Також прокуратура перевірила додержання прав засуджених та ув’язнених в Одеському слідчому ізоляторі, Одеській виправній колонії № 14 та Чорноморській виправній колонії № 74.
В Одеському СІЗО серед іншого, відсутні необхідні умови для роботи слідчого, адвоката, які працюють з матеріалами кримінального провадження тощо. Такі кабінети та кімнати для проведення судових засідань у режимі відеоконференції — у жахливому санітарному стані, деякі камерні приміщення мають затоплення.
За результатами перевірки прокуратурою області внесено вказівку керівництву Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України з метою вжиття заходів для усунення виявлених порушень.
Нагадаємо, у чотирьох слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України кількість осіб перевищує допустиму.