В Одесской области проверили условия содержания людей в СИЗО и колониях
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Правоохранители проверили Измаильский и Одесский следственные изоляторы, а также Одесскую исправительную колонию № 14 и Черноморскую исправительную колонию № 74 по поводу соблюдения прав граждан на надлежащее материально-бытовое обеспечение. В ходе проверки было выявлено многочисленные нарушения, сообщили УНН в пресс-службе областной прокуратуры.
Так, удерживаемые в Измаильском СИЗО обратились к прокурорам с вопросами обеспечения права на защиту, зачисление судом срока предварительного заключения в срок наказания и судебного разбирательства.
Для проверки соблюдения прав граждан на надлежащее материально-бытовое обеспечение во время обхода прокуроры проверили помещение режимного учреждения. В ходе проверки было установлено, что камеры находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, нарушена целостность помещений и пола, наблюдается грибковое поражение стен, в камеры поставляется только холодная вода.
Также прокуратура проверила соблюдение прав осужденных и заключенных в Одесском следственном изоляторе, Одесской исправительной колонии № 14 и Черноморской исправительной колонии № 74.
В Одесском СИЗО среди прочего, отсутствуют необходимые условия для работы следователя, адвоката, работающих с материалами уголовного производства и тому подобное. Такие кабинеты и комнаты для проведения судебных заседаний в режиме видеоконференции — в ужасном санитарном состоянии, некоторые камерные помещения имеют затопления.
По результатам проверки прокуратурой области внесено указание руководству Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины с целью принятия мер по устранению обнаруженных нарушений.
Напомним, в четырех следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины количество человек превышает допустимое.