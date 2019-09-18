В Одесском СИЗО обнаружили подделку медицинских документов

“В течение 2019 года по результатам проверок во всех учреждениях предварительного заключения и исполнения наказаний на территории региона, а именно следственных изоляторах и колониях, обнаружены нарушения законодательства в сфере охраны здоровья”, — говорится в сообщении.

Так, с целью устранения нарушений прокуроры внесли 22 документа реагирования, к дисциплинарной ответственности привлечено 4 должностных лица, также начато 4 уголовных производства по фактам непредоставления и несвоевременного оказания медицинской помощи.

В то же время, во время повторной проверки прокуратура обнаружила новые нарушения Закона, а именно установила, что сотрудники медчасти в Одесском следственном изоляторе подделывали медицинские документы и вносили в них недостоверные сведения, на основании которых заключенных безосновательно снимали с планового этапа.

По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением; служебный подлог).

Напомним, ранее правоохранители проверили Измаильский и Одесский следственные изоляторы, а также Одесскую исправительную колонию № 14 и Черноморскую исправительную колонию № 74 по поводу соблюдения прав граждан на надлежащее материально-бытовое обеспечение. В ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения.