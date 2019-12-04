В Украине с начала года в воспитательные колонии попали 82 несовершеннолетних

"С начала 2019 года в воспитательные колонии прибыло 82 осужденных, из них: 78 человек ранее были осуждены к наказаниям не связанным с лишением свободы, 1 отбывал наказание в виде лишения свободы", - сообщили в Министерстве.

Добавим, исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных в возрасте до 18 лет в Украине обеспечивают две воспитательные колонии - Ковельская и Кременчугская. Также существует сектор для отбывания наказания несовершеннолетними женского пола, который функционирует при государственном учреждении "Мелитопольское учреждение исполнения наказаний (№ 144).

Напомним, в Бориспольской исправительной колонии № 119 "забыли" отпустить осужденного после отбытого срока наказания.