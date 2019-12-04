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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 1031 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103197 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 74055 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103273 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116037 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146435 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147309 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Украине с начала года в воспитательные колонии попали 82 несовершеннолетних

В Украине с начала года в воспитательные колонии попали 82 несовершеннолетних

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. С начала года в Украине в воспитательных колоний прибыло 82 осужденных несовершеннолетних. Об этом УНН сообщили в Министерстве юстиции Украины в ответ на информационный запрос.

"С начала 2019 года в воспитательные колонии прибыло 82 осужденных, из них: 78 человек ранее были осуждены к наказаниям не связанным с лишением свободы, 1 отбывал наказание в виде лишения свободы", - сообщили в Министерстве.

Добавим, исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных в возрасте до 18 лет в Украине обеспечивают две воспитательные колонии - Ковельская и Кременчугская. Также существует сектор для отбывания наказания несовершеннолетними женского пола, который функционирует при государственном учреждении "Мелитопольское учреждение исполнения наказаний (№ 144).

Напомним, в Бориспольской исправительной колонии № 119 "забыли" отпустить осужденного после отбытого срока наказания.

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