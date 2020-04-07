В Україні від грипу померла ще одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. В Україні минулого тижня від грипу померла одна людина, яка не була провакцинована. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я МОЗ України.
“Протягом звітного тижня (з 30 березня по 5 квітня) на ГРВІ захворіли 105 116 людей, із них 39,5% — діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності склав 274,9 на 100 000 населення, що на 42,3% менше епідемічного порога по Україні”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в країні зафіксовано регіональне географічне поширення грипу. За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 3 із 17 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 2 — типу А(Н1)pdm09, 1 — типу B.
“За тиждень отримано повідомлення про 1 летальний випадок унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (із початку епідемічного сезону — 71). Жоден померлий не був щеплений проти грипу”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 5 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 238 019 осіб.
Нагадаємо, за час дії карантину Служба судової охорони не допустила до судів 224 відвідувачі з підвищеною температурою тіла та ознаками ГРВІ.