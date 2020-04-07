В Украине от гриппа умер еще один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Украине на прошлой неделе от гриппа скончался один человек, который не был вакцинирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья МЗ Украины.
“В течение отчетной недели (с 30 марта по 5 апреля) ОРВИ заболели 105 116 человек, из них 39,5% — дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составил 274,9 на 100 000 населения, что на 42,3% меньше эпидемического порога по Украине”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в стране зафиксировано региональное географическое распространение гриппа. По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 3 из 17 образцов материалов определены вирусы гриппа: 2 — типа А (Н1) pdm09, 1 — типа B.
“За неделю получено сообщение о 1 летальном случае вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона — 71). Ни один умерший не был привит против гриппа”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 5 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 238 019 человек.
Напомним, за время действия карантина Служба судебной охраны не допустила в суды 224 посетители с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ.