В Украине от гриппа умер еще один человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 91280 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101726 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103840 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102992 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111138 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100186 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104793 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106537 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131479 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130428 просмотра

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В Украине от гриппа умер еще один человек

В Украине от гриппа умер еще один человек

Киев  •  УНН

 • 11890 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В Украине на прошлой неделе от гриппа скончался один человек, который не был вакцинирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья МЗ Украины.

“В течение отчетной недели (с 30 марта по 5 апреля) ОРВИ заболели 105 116 человек, из них 39,5% — дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составил 274,9 на 100 000 населения, что на 42,3% меньше эпидемического порога по Украине”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в стране зафиксировано региональное географическое распространение гриппа. По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 3 из 17 образцов материалов определены вирусы гриппа: 2 — типа А (Н1) pdm09, 1 — типа B.

“За неделю получено сообщение о 1 летальном случае вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона — 71). Ни один умерший не был привит против гриппа”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 5 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 238 019 человек.

Напомним, за время действия карантина Служба судебной охраны не допустила в суды 224 посетители с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ.

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