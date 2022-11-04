В Україні врожай зерна зібрали на 72%
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Українські аграрії намолотили вже 32,6 млн тонн зерна цього врожаю, повідомили в Мінагрополітики, пише УНН.
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"Українські аграрії провели збір зернових та зернобобових культур на площі 8 млн га (72%) при врожайності 40,7 ц/га й намолотили вже 32,6 млн тонн зерна", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними Мінагрополітики:
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- пшениці обмолочено 4,7 млн га (100%), при врожайності 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн;
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- ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), при врожайності 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн;
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- гороху обмолочено 111,5 тис. га (100%), при врожайності 23,4 ц/га намолочено 261 тис. тонн;
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- кукурудзи на зерно обмолочено 1,1 млн га (27%), при врожайності 55,4 ц/га намолочено 6,3 млн тонн;
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- гречки обмолочено 111 тис. га (95%), при врожайності 13,6 ц/га намолочено 151 тис. тонн;
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- проса обмолочено 42,6 тис. га (95%), при врожайності 23,1 ц/га намолочено 98 тис. тонн.
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Найбільше гречки, як повідомляється, намолотили аграрії Житомирщини – 29,6 тис. тонн, а найвища урожайність цієї круп’яної культури на Полтавщині – 19,1 ц/га. Сільгоспвиробники Одещини найбільше намолотили ячменю – 833 тис. тонн.
Збір соняшника проведено на площі 4,1 млн га, (87%) намолочено 9 млн тонн насіння при врожайності 22 ц/га. Найвищій намолот в аграріїв Кіровоградщини – 1,3 млн тонн.
Сою зібрано на площі 1,3 млн га, (85%) намолочено 3,1 млн тонн при врожайності 23,9 ц/га, найбільше на Хмельниччині – 380 тис. тонн.
Цукрових буряків викопано на площі 131,4 тис. га, (73%) накопано 6,4 млн тонн солодких коренів при врожайності 488 ц/га, найбільше на Вінниччині – 1,9 млн тонн.
Збір ріпаку завершено на площі 1,1 млн га, (100%) намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,9 ц/га;
Сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини, та Одещини намолотили більше 2,7 млн тонн зерна, а Вінниччини, Кіровоградщини, Київщини та Хмельниччини більше 2 млн тонн зерна кожна.
Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 62,2 ц/га.
Доповнення
У Мінагрополітики очікують, що цьогорічний врожай увійде в топ-5.