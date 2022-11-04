В Украине урожай зерна собрали на 72%

Цитата

"Украинские аграрии провели сбор зерновых и зернобобовых культур на площади 8 млн га (72%) при урожайности 40,7 ц/га и намолотили уже 32,6 млн тонн зерна", - говорится в сообщении.

Детали

По данным Минагрополитики:



пшеницы обмолочено 4,7 млн ​​га (100%), при урожайности 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн;



ячменя обмолочено 1,6 млн га (100%), при урожайности 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн;



гороха обмолочено 111,5 тыс. га (100%), при урожайности 23,4 ц/га намолочено 261 тыс. тонн;



кукурузы на зерно обмолочено 1,1 млн га (27%), при урожайности 55,4 ц/га намолочено 6,3 млн. тонн;



гречихи обмолочено 111 тыс. га (95%), при урожайности 13,6 ц/га намолочено 151 тыс. тонн;



проса обмолочено 42,6 тыс. га (95%), при урожайности 23,1 ц/га намолочено 98 тыс. тонн.



Больше всего гречки, как сообщается, намолотили аграрии Житомирской области – 29,6 тыс. тонн, а наивысшая урожайность этой крупяной культуры в Полтавской области – 19,1 ц/га. Сельхозпроизводители Одесской области больше всего намолотили ячменя – 833 тыс. тонн.

Сбор подсолнечника произведен на площади 4,1 млн га, (87%) намолочено 9 млн тонн семян при урожайности 22 ц/га. Самый высокий намолот у аграриев Кировоградской области – 1,3 млн тонн.

Сою собрано на площади 1,3 млн га, (85%) намолочено 3,1 млн тонн при урожайности 23,9 ц/га, больше всего в Хмельницкой области – 380 тыс. тонн.

Сахарной свеклы выкопано на площади 131,4 тыс. га, (73%) накопано 6,4 млн тонн сладких корней при урожайности 488 ц/га, больше всего в Винницкой области – 1,9 млн тонн.

Сбор рапса завершен на площади 1,1 млн га, (100%) намолочено 3,2 млн тонн семян при урожайности 28,9 ц/га.

Сельхозтоваропроизводители Днепропетровской и Одесской областей намолотили более 2,7 млн ​​тонн зерна, а Винницкой, Кировоградской, Киевской и Хмельницкой более 2 млн тонн зерна каждая.

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельницкой области – 62,2 ц/га.

Дополнение

В Минагрополитики ожидают, что урожай этого года войдет в топ-5.