В Україні цього року продовжиться програма "теплих кредитів"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У 2020 році програма "теплих кредитів" працюватиме. Про це заявили у пресслужбі Держенергоефективності, передає УНН.
"Держенергоефективності уклало договори про співпрацю ще із двома банками - Укргазбанком та Укрексімбанком - щодо реалізації програми "теплих кредитів" у 2020 році", - повідомили у відомстві.
Зокрема вказано, що у 2020 році Укргазбанк надаватиме "теплі кредити" фізичним особам - на енергоефективні заходи у приватних будинках, а також на придбання твердопаливних котлів; ОСББ – на утеплення багатоповерхівок. Своєю чергою, як вказано, Укрексімбанк забезпечить видачу "теплих кредитів" сім’ям, які планують впровадити енергоощадні заходи у приватних будинках.
Також вказано, що раніше Держенергоефективності та ПриватБанк уклали договір про співпрацю щодо реалізації програми "теплих кредитів" у 2020 році.
У результаті учасники програми, як зауважили в Держенергоефективності, отримають із державного бюджету відшкодування:
-
- 20% суми кредиту – на твердопаливні котли (35% - для субсидіантів);
-
- 35% - на утеплення індивідуального житла;
-
- від 40% до 70% - для ОСББ.
-
"Водночас, звертаємо увагу усіх позичальників на необхідність дотримання впровадженого карантину та турботи, в першу чергу, про власне здоров’я. Зокрема, банками запроваджено умови для мінімізації соціальних контактів та рекомендовано використовувати дистанційні канали обслуговування", - відзначили у відомстві.
Як повідомляв УНН, 2020 року на "теплі кредити" в Україні пообіцяли до 1,2 млрд грн.