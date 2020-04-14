В Украине в этом году продолжится программа "теплых кредитов"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В 2020 году программа "теплых кредитов" будет работать. Об этом заявили в пресс-службе Госэнергоэффективности, передает УНН.
"Госэнергоэффективности заключило договоры о сотрудничестве еще с двумя банками - Укргазбанком и Укрэксимбанком - по реализации программы "теплых кредитов" в 2020 году", - сообщили в ведомстве.
В частности указано, что в 2020 году Укргазбанк будет предоставлять "теплые кредиты" физическим лицам - на энергоэффективные мероприятия в частных домах, а также на приобретение твердотопливных котлов; ОСМД - на утепление многоэтажек. В свою очередь, как указано, Укрэксимбанк обеспечит выдачу "теплых кредитов" семьям, которые планируют внедрить энергосберегающие мероприятия в частных домах.
Также указано, что ранее Госэнергоэффективности и ПриватБанк заключили договор о сотрудничестве по реализации программы "теплых кредитов" в 2020 году.
В результате участники программы, как отметили в Госэнергоэффективности, получат из государственного бюджета возмещение:
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- 20% суммы кредита - на твердотопливные котлы (35% - для субсидиантов);
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- 35% - на утепление индивидуального жилья;
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- от 40% до 70% - для ОСМД.
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"Вместе с тем, обращаем внимание всех заемщиков на необходимость соблюдения введенного карантина и заботы, в первую очередь, о собственном здоровье. В частности, банками введены условия для минимизации социальных контактов и рекомендуется использовать дистанционные каналы обслуживания", - отметили в ведомстве.
Как сообщал УНН, в 2020 году на "теплые кредиты" в Украине пообещали до 1,2 млрд грн.