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В Україні цього року обліковано понад 100 порушень авторського права

В Україні цього року обліковано понад 100 порушень авторського права

Київ • УНН

 • 14560 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. З початку цього року в Україні обліковано понад 100 кримінальних правопорушень щодо порушення авторського права і суміжних прав. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.

Так, в Україні за січень-серпень 2019 року обліковано 118 кримінальних проваджень за статтею 176 КК України — порушення авторського права і суміжних прав. Загалом зареєстровано 125 кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 7 проваджень. До суду було направлено 62 провадження.

Нагадаємо, працівники кіберполіції припинили діяльність понад 30 піратських ресурсів.

Українські Національні Новини

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