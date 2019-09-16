В Україні цього року обліковано понад 100 порушень авторського права
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. З початку цього року в Україні обліковано понад 100 кримінальних правопорушень щодо порушення авторського права і суміжних прав. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.
Так, в Україні за січень-серпень 2019 року обліковано 118 кримінальних проваджень за статтею 176 КК України — порушення авторського права і суміжних прав. Загалом зареєстровано 125 кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 7 проваджень. До суду було направлено 62 провадження.
Нагадаємо, працівники кіберполіції припинили діяльність понад 30 піратських ресурсів.