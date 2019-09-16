В Украине в этом году учтено более 100 нарушений авторского права
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. С начала этого года в Украине учтено более 100 уголовных правонарушений о нарушении авторского права и смежных прав. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Генеральной прокуратуре Украины.
Так, в Украине за январь-август 2019 года учтено 118 уголовных производств по статье 176 УК Украины — нарушение авторского права и смежных прав. Всего зарегистрировано 125 уголовных преступлений. Из этого количества закрыто 7 производств. В суд было направлено 62 производства.
Напомним, работники киберполиции прекратили деятельность более 30 пиратских ресурсов.