В Україні торік було зроблено понад 120 трансплантацій нирок — Степанов

"У 2019 році в нашій країні було зроблено 128 трансплантацій нирок. При цьому, наприклад в Іспанії ця кількість складає 4 423 операції", - розповів Степанов.

Водночас, за його словами, в Україні ще не зроблено жодної трансплантації легень.



"Я маю надію, що найближчим часом вона буде зроблена", - зазначив міністр.



Як повідомляв УНН, МОЗ визначило 24 медзаклади, що робитимуть трансплантації в Україні.

Нагадаємо, нещодавно в Україні вперше було здійснено трансплантацію підшлункової залози.