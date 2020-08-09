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В Україні торік було зроблено понад 120 трансплантацій нирок — Степанов

В Україні торік було зроблено понад 120 трансплантацій нирок — Степанов

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Минулого року в Україні було зроблено понад 120 трансплантацій нирок. Про це під час брифінгу у неділю повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"У 2019 році в нашій країні було зроблено 128 трансплантацій нирок. При цьому, наприклад в Іспанії ця кількість складає 4 423 операції", - розповів Степанов.

Водночас, за його словами, в Україні ще не зроблено жодної трансплантації легень.

"Я маю надію, що найближчим часом вона буде зроблена", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНН, МОЗ визначило 24 медзаклади, що робитимуть трансплантації в Україні.

Нагадаємо, нещодавно в Україні вперше було здійснено трансплантацію підшлункової залози.

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