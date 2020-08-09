В Україні торік було зроблено понад 120 трансплантацій нирок — Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Минулого року в Україні було зроблено понад 120 трансплантацій нирок. Про це під час брифінгу у неділю повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"У 2019 році в нашій країні було зроблено 128 трансплантацій нирок. При цьому, наприклад в Іспанії ця кількість складає 4 423 операції", - розповів Степанов.
Водночас, за його словами, в Україні ще не зроблено жодної трансплантації легень.
"Я маю надію, що найближчим часом вона буде зроблена", - зазначив міністр.
Як повідомляв УНН, МОЗ визначило 24 медзаклади, що робитимуть трансплантації в Україні.
Нагадаємо, нещодавно в Україні вперше було здійснено трансплантацію підшлункової залози.