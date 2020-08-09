В Украине в прошлом году было сделано более 120 трансплантаций почек — Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В прошлом году в Украине было произведено более 120 трансплантаций почек. Об этом во время брифинга в воскресенье сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"В 2019 году в нашей стране было сделано 128 трансплантаций почек. При этом, например в Испании это количество составляет 4423 операции", - рассказал Степанов.
Однако, по его словам, в Украине еще не сделано ни одной трансплантации легких.
"Я надеюсь, что в ближайшее время она будет сделана", - отметил министр.
Как сообщал УНН, Минздрав определил 24 медучреждения, которые будут делать трансплантации в Украине.
Напомним, недавно в Украине впервые осуществлено трансплантацию поджелудочной железы.