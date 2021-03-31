В Україні створять новий університет: рішення уряду

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“Кабмін ухвалив проект розпорядження „Про утворення Українського державного університету науки і технологій“, яким пропонується утворення Українського державного університету науки і технологій із подальшим приєднанням до нього Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та Національної металургійної академії України”, — повідомив Мокан.

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Також зі слів нардепа, проектом розпорядження передбачено продовження навчання у зазначеному університеті здобувачів вищої освіти та інших осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, що підлягають реорганізації.

Здійснення фінансування новоутвореного вишу відбуватиметься у межах видатків, передбачених Міносвіти.

Що було раніше

Минулоріч Кабінет міністр ухвалив рішення про створення Полтавського державного медичного університету.