В Україні створять новий університет: рішення уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу ухвалив проект розпорядження, яким пропонується утворення Українського державного університету науки і технологій. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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“Кабмін ухвалив проект розпорядження „Про утворення Українського державного університету науки і технологій“, яким пропонується утворення Українського державного університету науки і технологій із подальшим приєднанням до нього Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та Національної металургійної академії України”, — повідомив Мокан.
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Також зі слів нардепа, проектом розпорядження передбачено продовження навчання у зазначеному університеті здобувачів вищої освіти та інших осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, що підлягають реорганізації.
Здійснення фінансування новоутвореного вишу відбуватиметься у межах видатків, передбачених Міносвіти.
Що було раніше
Минулоріч Кабінет міністр ухвалив рішення про створення Полтавського державного медичного університету.