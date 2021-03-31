В Украине создадут новый университет: решение правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект распоряжения, которым предлагается образования Украинского государственного университета науки и технологий. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан на своей странице в Facebook, передает УНН.
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“Кабмин принял проект распоряжения „Об образовании Украинского государственного университета науки и технологий“, которым предлагается образования Украинского государственного университета науки и технологий с последующим присоединением к нему Днепровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна и Национальной металлургической академии Украины”, — сообщил Мокан.
Детали
Также по словам нардепа, проектом распоряжения предусмотрено продолжение обучения в указанном университете соискателей высшего образования и других лиц, обучающихся в учреждениях высшего образования, подлежащих реорганизации.
Осуществление финансирования созданного вуза будет происходить в пределах расходов, предусмотренных Минобразования.
Что было раньше
В прошлом году Кабинет министр принял решение о создании Полтавского государственного медицинского университета.