В Украине создадут новый университет: решение правительства

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект распоряжения, которым предлагается образования Украинского государственного университета науки и технологий. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Кабмин принял проект распоряжения „Об образовании Украинского государственного университета науки и технологий“, которым предлагается образования Украинского государственного университета науки и технологий с последующим присоединением к нему Днепровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна и Национальной металлургической академии Украины”, — сообщил Мокан.

Детали

Также по словам нардепа, проектом распоряжения предусмотрено продолжение обучения в указанном университете соискателей высшего образования и других лиц, обучающихся в учреждениях высшего образования, подлежащих реорганизации.

Осуществление финансирования созданного вуза будет происходить в пределах расходов, предусмотренных Минобразования.

Что было раньше

В прошлом году Кабинет министр принял решение о создании Полтавского государственного медицинского университета.

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