В Україні створять новий медичний університет
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Кабінет міністр України ухвалив рішення про створення Полтавського державного медичного університету. Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засідання уряду, інформує УНН.
“Метою розробки проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про утворення Полтавського державного медичного університету” є реорганізація Української медичної стоматологічної академії шляхом її приєднання до новоутвореного Полтавського державного медичного університету”, - йдеться в документі.
Стосовно кадрового потенціалу, то в новоствореному університеті викладатимуть 93 доктори наук і 430 кандидатів наук. Осіб, які мають учене звання професора — 83, доцента - 273.
“Інноваційні освітні технології активно впроваджують у навчальний процес кафедр, яких в Академії 57, 11 кафедрам надано статус опорних”, - зазначили засновники.
Додамо, що заклад належатиме до управління Міністерства охорони здоров'я, за поданням якого власне й створили університет.
Нагадаємо, в листопаді парламентарі підтримали за основу та в цілому законопроект щодо організації діяльності закладів професійної із специфічними умовами навчання.