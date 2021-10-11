Продавали в онлайн-аптеках заборонені ліки: ділки організували схему з "прибутком" у 2 млн грн щомісяця

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За даними слідства, 37-річний місцевий житель створив понад 10 онлайн-аптек, де продавали фальсифіковані лікарські засоби. Також чоловік залучив до роботи двох операторів, які адміністрували ресурси та приймали замовлення. Для маскування протиправної діяльності відправляли товар від імені третіх осіб та з інших міст.

Щомісячний прибуток від торгівлі медпрепаратами, як вказано, становив приблизно 2 млн грн.

Згідно з повідомленнями Державної служби України з лікарських засобів, частину медпрепаратів, яку продавали в онлайн-аптеках, заборонено для реалізації, зберігання та застосування на території України. Також правоохоронці встановили, що ліки транспортували та зберігали без дотримання температурних і санітарних вимог.

У Хмельницькому та у Волинській області за місцями проживання фігурантів, місцем зберігання лікарських засобів та у приміщенні сall-центру онлайн-аптек провели обшуки, за результатами яких вилучили: понад 1 тис. упаковок незареєстрованих в Україні медичних препаратів, банківські картки, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі триває розслідування.

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