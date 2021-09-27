Виписували ліки онкохворим, але не видавали їх: медики мали пів мільйона гривень на місяць

Деталі

За попередніми даними, медики призначали препарати реальним людям, які проходили протипухлинну терапію. Проте онкохворі ліків не отримували. Препарати згодом за документами списували, а насправді продавали представникам приватних аптекарських мереж у кількох областях України за значно заниженими цінами.

За інформацією поліції, така схема діяла принаймні упродовж останніх пів року, щомісячно забезпечуючи дохід її організаторам у розмірі приблизно пів мільйона гривень.

У межах розслідування злочинної схеми збагачення за рахунок онкохворих у службових кабінетах лікарів та в аптечних пунктах провели обшуки. Цього самого дня в автомобілі одного з учасників злочинної схеми було вилучено майже пів мільйона гривень та чергову партію ліків (50 упаковок вартісного протипухлинного препарату).

Додамо

Наразі триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрачання майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Правоохоронці також встановлюють інших людей, які можуть бути причетними до цієї схеми.

За таке правопорушення передбачено обмеження волі від 3 до 5 років або позбавлення волі від 3 до 8 років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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