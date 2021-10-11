Продавали в онлайн-аптеках запрещенные лекарства: делки организовали схему с "прибылью" в 2 млн грн ежемесячно
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Хмельницкой области разоблачили представителей более 10 онлайн-аптек, которые продавали фальсифицированные и запрещенные к использованию лекарства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.
Детали
По данным следствия, 37-летний местный житель создал более 10 онлайн-аптек, где продавали фальсифицированные лекарственные средства. Также мужчина привлек к работе двух операторов, которые администрировали ресурсы и принимали заказы. Для маскировки противоправной деятельности отправляли товар от имени третьих лиц и из других городов.
Ежемесячный доход от торговли медпрепаратами, как указано, составлял примерно 2 млн грн.
Согласно сообщениям Государственной службы Украины по лекарственным средствам, часть медпрепаратов, которую продавали в онлайн-аптеках, запрещена для реализации, хранения и применения на территории Украины. Также правоохранители установили, что лекарства транспортировали и хранили без соблюдения температурных и санитарных требований.
В Хмельницком и в Волынской области по месту жительства фигурантов, месту хранения лекарственных средств и в помещении сall-центра онлайн-аптек провели обыски, по результатам которых изъяли: более 1 тыс. упаковок незарегистрированных в Украине медицинских препаратов, банковские карточки, компьютерную технику и мобильные телефоны.
Открыто уголовное производство по ч. 1, ч. 2 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Сейчас ведется расследование.
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