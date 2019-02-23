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23 березня, 12:58 • 163460 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 418174 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 410712 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 397364 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 403485 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 298732 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 247820 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

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В Україні стартував фінал нацвідбору на Євробачення-2019

В Україні стартував фінал нацвідбору на Євробачення-2019

Київ • УНН

 • 15550 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. В Україні розпочався фінал національного відбору на Євробачення-2019, передає УНН.

У фінал національного відбору міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 пройшли музичні гурти ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes та співачка MARUV.

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У журі національного конкурсу цього року - Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов. Ведучий - Сергій Притула.

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Як повідомляв УНН, віце-прем'єр проти відправки на Євробачення від України гастролерів по РФ.

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