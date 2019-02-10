В Україні стали менше незаконно вирубувати ліси

КИЇВ. 10 лютого. УНН. У 2018 році в Україні незаконно зрубали 17,7 тисяч кубометрів лісу. У порівнянні з трьома попередніми роками цей показник знизився. Такі дані повідомила прес-служба Державного агентства лісових ресурсів України у відповідь на запит журналіста УНН.