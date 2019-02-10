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В Україні стали менше незаконно вирубувати ліси

В Україні стали менше незаконно вирубувати ліси

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. У 2018 році в Україні незаконно зрубали 17,7 тисяч кубометрів лісу. У порівнянні з трьома попередніми роками цей показник знизився. Такі дані повідомила прес-служба Державного агентства лісових ресурсів України у відповідь на запит журналіста УНН.

Так, у 2018 році зафіксували 5,3 тисяч випадків незаконних рубок лісу. При цьому, обсяги незаконних рубок склали 17,7 тисяч кубічних метрів.

Зазначимо, що динаміка незаконних рубок за останній рік знизилася. Адже у 2017-му незаконно вирубали 26,1 тисяч кубічних метрів лісу і було зафіксовано 7,1 тисяч випадків незаконних рубок.

Обсяги незаконної рубки різко зросли у 2015 році – 24,1 тисяч кубічних метрів. Водночас тоді зафіксували 6,6 тисяч випадків незаконної рубки. У 2016 році незаконно вирубали 27,7 тисяч кубометрів, було зафіксовано 6,5 тисяч випадків незаконної рубки.

Менше всього за останні дев’ять років незаконно вирубали у 2014 році – 11,2 тисяч кубометрів.

Найменша кількість випадків незаконних рубок зафіксована у 2018 році – 5,3 тисяч випадків. А найбільша – у 2010-му – 10,4 тисяч випадків.

Якщо порівнювати 2018 рік з 2010-м, обсяги незаконної рубки минулого року зросли: у 2010-му вони становили 15,1 тисяч кубометрів, а у 2018-му – 17,7 тисяч кубометрів. При цьому, кількість випадків незаконної рубки минулого року навпаки знизилася, адже у 2010 році вона становила 10,4 тисяч штук, а у 2018-му – 5,3 тисяч.

У Держлісагентстві зазначили, що агентству підпорядковано 7,6 млн га лісів, що становить 73% всього лісового фонду України.

Нагадаємо, Кабмін планує запровадити продаж лісу тільки через аукціони.

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