В Украине стали меньше незаконно вырубать леса

Так, в 2018 году зафиксировали 5,3 тысяч случаев незаконных рубок леса. При этом, объемы незаконных рубок составили 17,7 тысяч кубических метров.

Отметим, что динамика незаконных рубок за последний год снизилась. Ведь в 2017-м незаконно вырубили 26,1 тысяч кубических метров леса и было зафиксировано 7,1 тысяч случаев незаконных рубок.

Объемы незаконной рубки резко выросли в 2015 году - 24,1 тысяч кубических метров. В то же время тогда зафиксировали 6,6 тысяч случаев незаконной рубки. В 2016 году незаконно вырубили 27,7 тысяч кубометров, было зафиксировано 6,5 тысяч случаев незаконной рубки.

Меньше всего за последние девять лет незаконно вырубили в 2014 году - 11,2 тысяч кубометров.

Наименьшее количество случаев незаконных рубок зафиксировано в 2018 году - 5,3 тысяч случаев. А наибольшая - в 2010-м - 10,4 тысяч случаев.

Если сравнивать 2018 год с 2010-м, объемы незаконной рубки в прошлом году выросли: в 2010 году они составляли 15,1 тысяч кубометров, а в 2018-м - 17,7 тысяч кубометров. При этом, количество случаев незаконной рубки в прошлом году наоборот снизилось, ведь в 2010 году оно составляло 10,4 тысяч штук, а в 2018-м - 5,3 тысяч.

В Гослесагентстве отметили, что агентству подчинено 7,6 млн га лесов, что составляет 73% всего лесного фонда Украины.

Напомним, Кабмин планирует ввести продажу леса только через аукционы.