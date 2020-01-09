В Україні спростили доступ до безоплатної вторинної правової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Уряд спростив доступ до безоплатної вторинної правової допомоги. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мін’юсту.
"Уряд спростив доступ до безоплатної вторинної правової допомоги! Відповідна постанова Уряду набрала чинності 31 грудня 2019 року", - сказано у повідомленні.
У Мін’юсті пояснили, що відтепер строк подання інформації з відповідних державних реєстрів, у тому числі Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування на запити центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги не може перевищувати трьох робочих днів з дня отримання запитів.
"Раніше такий строк не був встановлений", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, уряд схвалив законопроект про спрощення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги для дітей та осіб з інвалідністю.