В Украине упростили доступ к бесплатной вторичной правовой помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Правительство упростило доступ к бесплатной вторичной правовой помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.
"Правительство упростило доступ к бесплатной вторичной правовой помощи! Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.
В Минюсте объяснили, что отныне срок представления информации из соответствующих государственных реестров, в том числе Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов и Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования на запросы центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи не может превышать трех рабочих дней со дня получения запросов.
"Раньше такой срок не был установлен", - добавляется в сообщении.
Напомним, правительство одобрило законопроект об упрощении доступа к бесплатной вторичной правовой помощи для детей и лиц с инвалидностью.