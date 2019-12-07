В Україні сьогодні до 9 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. В Україні сьогодні очікується погода переважно без опадів, температура повітря - до 9 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"7 грудня без опадів, лише у західних областях ввечері місцями невеликий дощ", - зазначили синоптики.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; у південних областях вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.
Нагадаємо, за даними ООН, цей рік увійде у трійку найспекотніших в історії людства.