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В Україні сьогодні до 9 градусів тепла

В Україні сьогодні до 9 градусів тепла

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. В Україні сьогодні очікується погода переважно без опадів, температура повітря - до 9 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"7 грудня без опадів, лише у західних областях ввечері місцями невеликий дощ", - зазначили синоптики.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; у південних областях вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

Нагадаємо, за даними ООН, цей рік увійде у трійку найспекотніших в історії людства.

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