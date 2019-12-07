В Украине сегодня до 9 градусов тепла

"7 декабря без осадков, лишь в западных областях вечером местами небольшой дождь", - отметили синоптики.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла; в южных областях ночью около 0°, днем 4-9° тепла.

Напомним, по данным ООН, этот год войдет в тройку самых жарких в истории человечества.