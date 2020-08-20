В Україні серед медиків виявили вже понад 10 тис. випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. З початку пандемії на коронавірусну хворобу в Україні захворіли 98537 людей, з них 10083 медичних працівники. Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Загалом за весь час пандемії в Україні (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіли 98537 людей, з них 7602 дитини, а також 10083 медичних працівники. При цьому, загалом одужали 50441 пацієнт, а летальних випадків 2184", - сказав Степанов.
За його словами, за минулу добу було здійснено 40779 тестувань, з них 21698 досліджень методом ПЛР, а також 19081 методом ІФА.
Нагадаємо, за добу коронавірус в Україні підтвердили у 2134 людей, загалом у країні вже зафіксовано 98537 випадків коронавірусної хвороби.
Також нагадаємо, в Україні ІФА-тестування лікарів перебуває на дуже низькому рівні.
Так, наприклад, на Івано-Франківщині ІФА-тестуванням на COVID-19 охопили всього 16% медиків, на Київщині - 10%, на Луганщині - 4%.
Як результат - лише за місяць кількість інфікованих медиків в Україні зросла на 21%.
Причини ігнорування наказу МОЗ, який зобов'язує регулярно проводити ІФА-тести лікарям у відомстві не коментують. Натомість, у ЦГЗ МОЗ погрожують відповідальністю і санкціями для тих чиновників на місцях, де не тестують медиків.
За словами відомого епідеміолога Михайла Фаворова, якщо Україна не почне тестували лікарів на COVID-19, то "вони знову будуть помирати".