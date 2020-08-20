В Украине среди медиков обнаружили уже более 10 тыс. случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. С начала пандемии коронавирусной болезнью в Украине заболели 98537 человек, из них 10083 медицинских работника. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Всего за все время пандемии в Украине (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболели 98537 человек, из них 7602 ребенка, а также 10083 медицинских работника. При этом, в общем выздоровели 50441 пациент, а летальных случаев 2184", - сказал Степанов.
По его словам, за прошедшие сутки было совершено 40779 тестирований, из них 21698 исследований методом ПЦР, а также 19081 методом ИФА.
Напомним, за сутки коронавирус в Украине подтвердили у 2134 человек, всего в стране уже зафиксировано 98537 случаев коронавирусной болезни.
Также напомним, в Украине ИФА-тестирование врачей находится на очень низком уровне.
Так, например, в Ивано-Франковской области ИФА-тестированием на COVID-19 охватили всего 16% медиков, в Киевской области - 10%, в Луганской - 4%.
В результате - всего за месяц количество инфицированных медиков в Украине возросло на 21%.
Причины игнорирования приказа Минздрава, который обязывает регулярно проводить ИФА-тесты врачам в ведомстве не комментируют. Зато в ЦОЗ Минздрава угрожают ответственностью и санкциями для тех чиновников на местах, где не тестируют медиков.
По словам известного эпидемиолога Михаила Фаворова, если Украина не начнет тестировали врачей на COVID-19, то "они снова будут умирать".