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В Україні ще одна область ввела мораторій на російськомовний культурний продукт

В Україні ще одна область ввела мораторій на російськомовний культурний продукт

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Тернопільській області ввели мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Тернопільської області до моменту повного припинення окупації території України. Таке рішення було ухвалено під час засідання Тернопільської облради, передає УНН.

"...обласна рада вирішила встановити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Тернопільської області до моменту повного припинення окупації території України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у прес-службі відзначили, що депутати вирішили відзначити 90-ліття створення ОУН та оголосити 2019 рік Роком ОУН в області.

Нагадаємо, у жовтні на 19-й сесії Житомирської обласної ради депутати більшістю голосів підтримали мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області.

Раніше, у вересні, під час засідання сесії Львівської обласної ради депутати підтримали введення мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області. “За” таке рішення проголосувало 57 депутатів Львівської обласної ради.

Пізніше посол Канади Роман Ващук і посол Великої Британії Джудіт Гоф розкритикували рішення про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області, яке прийняла Львівська обласна рада.

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