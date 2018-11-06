В Україні ще одна область ввела мораторій на російськомовний культурний продукт

КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Тернопільській області ввели мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Тернопільської області до моменту повного припинення окупації території України. Таке рішення було ухвалено під час засідання Тернопільської облради, передає УНН.