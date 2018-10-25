У Житомирській області ввели мораторій на російськомовний культурний продукт
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На 19-й сесії Житомирської обласної ради депутати більшістю голосів підтримали мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області, передає УНН із посиланням на повідомлення облради.
"...депутати більшістю голосів підтримали мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Житомирської області", - йдеться у повідомленні.
В облраді зазначили, що цим рішенням рекомендовано облдержадміністрації створити міжвідомчу робочу групу з проведення систематичної роз’яснювальної роботи про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Житомирської області, включивши у її склад представників правоохоронних органів, райдержадміністрацій та громадськості області. А органам місцевого самоврядування хочуть рекомендувати прийняти рішення щодо встановлення на відповідних територіях громад мораторію на публічне використання російськомовного продукту в будь-яких формах до моменту повного припинення окупації Російською Федерацією території України.
Нагадаємо, у вересні під час засідання сесії Львівської обласної ради депутати підтримали введення мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області. “За” таке рішення проголосувало 57 депутатів Львівської обласної ради.
Пізніше посол Канади Роман Ващук і посол Великої Британії Джудіт Гоф розкритикували рішення про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області, яке прийняла Львівська обласна рада.