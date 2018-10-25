В Житомирской области ввели мораторий на русскоязычный культурный продукт

"... депутаты большинством голосов поддержали мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Житомирской области", - говорится в сообщении.

В облсовете отметили, что этим решением рекомендовано облгосадминистрации создать межведомственную рабочую группу по проведению систематической разъяснительной работы о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Житомирской области, включив в ее состав представителей правоохранительных органов, райгосадминистраций и общественности области. А органам местного самоуправления хотят рекомендовать принять решение об установлении на соответствующих территориях общин моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины.

Напомним, в сентябре во время заседания сессии Львовского областного совета депутаты поддержали введение моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области. "За" такое решение проголосовало 57 депутатов Львовского областного совета.

Позже посол Канады Роман Ващук и посол Великобритании Джудит Гоф раскритиковали решение о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области, которое принял Львовский областной совет.