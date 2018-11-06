В Украине еще одна область ввела мораторий на русскоязычный культурный продукт
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Тернопольской области ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Тернопольской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины. Такое решение было принято на заседании Тернопольского облсовета, передает УНН.
"... областной совет решил установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Тернопольской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что депутаты решили отметить 90-летие создания ОУН и объявить 2019 Годом ОУН в области.
Напомним, в октябре на 19-й сессии Житомирского областного совета депутаты большинством голосов поддержали мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.
Ранее, в сентябре, во время заседания сессии Львовского областного совета депутаты поддержали введение моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области. "За" такое решение проголосовало 57 депутатов Львовского областного совета.
Позже посол Канады Роман Ващук и посол Великобритании Джудит Гоф раскритиковали решение о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области, которое принял Львовский областной совет.