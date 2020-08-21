В Україні розслідують, як українець провіз до Польщі рекордну партію метамфетаміну

Прокуратура Волинської області доручила Службі безпеки України розслідувати кримінальне провадження через контрабанду до Польщі через пункт пропуску “Ягодин” великої партії метамфетаміну.

Провадження розпочате за ч. 3 ст. 305 ККУ (Контрабанда наркотичних засобів).

Відомо, що податкові органи Польщі затримали громадянина України (1995 року народження), який на вантажному автомобілі Volvo намагався ввезти до цієї країни 46 кілограмів метамфетамінів.

Нагадаємо, прикордонники на Закарпатті виявили в черевиках чоловіка метамфетамін.