В Украине расследуют, как украинец провез в Польшу рекордную партию метамфетамина
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Волынской области начато расследование обстоятельств контрабанды наркотиков в Польшу, за которую правоохранители соседней страны задержали украинца, сообщает УНН.
Прокуратура Волынской области поручила Службе безопасности Украины расследовать уголовное производство из-за контрабанды в Польшу через пункт пропуска "Ягодин" большой партии метамфетамина.
Производство начато по ч. 3 ст. 305 УК (Контрабанда наркотических средств).
Известно, что налоговые органы Польши задержали гражданина Украины (1995 года рождения), который на грузовом автомобиле Volvo пытался ввезти в эту страну 46 килограммов метамфетаминов.
Напомним, пограничники на Закарпатье обнаружили в ботинках мужчины метамфетамин.