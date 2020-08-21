В Украине расследуют, как украинец провез в Польшу рекордную партию метамфетамина

Прокуратура Волынской области поручила Службе безопасности Украины расследовать уголовное производство из-за контрабанды в Польшу через пункт пропуска "Ягодин" большой партии метамфетамина.

Производство начато по ч. 3 ст. 305 УК (Контрабанда наркотических средств).

Известно, что налоговые органы Польши задержали гражданина Украины (1995 года рождения), который на грузовом автомобиле Volvo пытался ввезти в эту страну 46 килограммов метамфетаминов.

Напомним, пограничники на Закарпатье обнаружили в ботинках мужчины метамфетамин.