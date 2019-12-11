В Україні розпочнеться другий етап пробного перепису населення
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. З 14 по 23 грудня переписувачі обійдуть помешкання під час другого раунду пробного перепису населення у місті Києві та Київській області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної служби статистики.
"Другий раунд пробного перепису населення. Із 14 по 23 грудня відбудеться обхід переписувачами мешканців на території проведення пробного перепису населення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у пробному переписі візьмуть участь мешканці частини Оболонського району міста Києва та Пісківської об’єднаної територіальної громади Бородянського району Київської області.
"До Вас завітає переписувач, якщо біля входу до Вашого будинку розміщено плакат про пробний перепис населення, або Ви знайшли інформаційну листівку у своїй поштовій скриньці", - зазначили у пресслужбі.
Вказано, що впізнати переписувача можна за такими ознаками: у нього має бути посвідчення з голограмою, планшет, жилет із логотипом перепису на грудях і спині, а також паспорт.
Також повідомляється, що переписувачу потрібно надати відповіді на запитання та заповнити анкету на планшеті.
Зазначається, що персональні дані, отримані в процесі проведення перепису населення, не будуть поширюватися, а використовуватимуться лише в статистичних цілях у зведеному знеособленому вигляді.
Нагадаємо, Федоров пояснив, які дані отримають завдяки перепису населення.