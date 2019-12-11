В Украине начнется второй этап пробной переписи населения

"Второй раунд пробной переписи населения. С 14 по 23 декабря состоится обход переписчиками жителей на территории проведения пробной переписи населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пробной переписи примут участие жители части Оболонского района города Киева и Песковской объединенной территориальной общины Бородянского района Киевской области.

"К Вам приедет переписчик, если у входа в Ваш дом размещен плакат о пробная перепись населения, или Вы нашли информационную листовку в своем почтовом ящике", - отметили в пресс-службе.

Указано, что узнать переписчика можно по следующим признакам: у него должно быть удостоверение с голограммой, планшет, жилет с логотипом переписи на груди и спине, а также паспорт.

Также сообщается, что переписчику нужно дать ответы на вопросы и заполнить анкету на планшете.

Отмечается, что персональные данные, полученные в процессе проведения переписи населению, не будут распространяться, а будут использоваться только в статистических целях в сводном обезличенном виде.

Напомним, Федоров пояснил, какие данные получат благодаря переписи населения.