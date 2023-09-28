В Україні розпочала свою роботу новопризначений посол ЄС

Цитата

«Катаріна Матернова була офіційно акредитована на посаді посла Європейського Союзу в Україні. Ми в Представництві Європейського Союзу в Україні з нетерпінням чекаємо на роботу під її керівництвом», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, що Катаріна Матернова вручила копії вірчих грамот заступникові міністра закордонних справ Євгену Перебийносу.

Додамо

Напередодні президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії, Канади та Європейського Союзу.