В Україні розпочала свою роботу новопризначений посол ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Представництво Європейського Союзу в Україні в соціальній мережі X (колишній Twitter) повідомило, що новопризначений посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова була офіційно акредитована на своїй посаді, повідомляє УНН.
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«Катаріна Матернова була офіційно акредитована на посаді посла Європейського Союзу в Україні. Ми в Представництві Європейського Союзу в Україні з нетерпінням чекаємо на роботу під її керівництвом», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, що Катаріна Матернова вручила копії вірчих грамот заступникові міністра закордонних справ Євгену Перебийносу.
Додамо
Напередодні президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії, Канади та Європейського Союзу.