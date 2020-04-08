В Україні розглянуть можливість запровадження НС у зоні гасіння пожеж - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Уряд на сьогоднішньому засіданні вніс в протокольне доручення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянути питання запровадження надзвичайної ситуації в зоні гасіння масштабних пожеж. Про це повідомив на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Давайте внесемо в протокольне доручення комісії ТЕБ і НС розглянути питання запровадження надзвичайної ситуації в зоні проведення гасіння пожеж в залежності від масштабу. І за результатами засідання ТЕБ і НС дати рішення відповідно щодо поповнення фонду пального для таких операцій”, — наголосив Шмигаль.
Нагадаємо, за минулу добу, 7 квітня, рятувальники 541 раз ліквідовували загоряння на відкритих територіях.