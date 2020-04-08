В Украине рассмотрят возможность введения ЧС в зоне тушения пожаров - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Правительство на сегодняшнем заседании внесло в протокольное поручение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотреть вопрос введения чрезвычайной ситуации в зоне тушения масштабных пожаров. Об этом сообщил на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"Давайте внесем в протокольное поручение комиссии ТЭБ и ЧС рассмотреть вопрос введения чрезвычайной ситуации в зоне проведения тушения пожаров в зависимости от масштаба. И по результатам заседания ТЭБ и ЧС дать решение соответственно по пополнению фонда горючего для таких операций", - подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, за минувшие сутки, 7 апреля, спасатели 541 раз ликвидировали возгорания на открытых территориях.