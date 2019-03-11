В Україні розглядають можливість створення ракет підвищеного радіусу дії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. На порядку денному наразі є створення високоточної ракетної зброї підвищеного радіусу дії, оскільки тепер Україні не зв'язують руки жодні обмеження дальності польоту ракет. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час Ради регіонального розвитку Житомирської області, передає кореспондент УНН.
"Нашим КБ і нашій промисловості тепер не зв'язують руки жодні обмеження дальності польоту ракет. А значить, на порядку денному питання про створення високоточної ракетної зброї підвищеного радіусу дії, здатної вражати цілі далеко в тилу ворога. Ми ще більше зміцнимо українську армію", - зазначив Глава держави.
За його словами, Україна дотримувалась обмежень за Договором про ракети середньої і меншої дальності, що діяв з часів СРСР. На думку Порошенка, РФ, створюючи нові загрози для безпеки Європи, зруйнувала цей договір, після цього і США юридично вийшли з нього.
Нагадаємо, Україна більше не пов’язана договорами щодо обмеження на дальність дії ракетної зброї через руйнування відповідного договору з боку РФ.