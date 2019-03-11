В Украине рассматривают возможность создания ракет повышенного радиуса действия

"Нашим КБ и нашей промышленности теперь не связывают руки никакие ограничения дальности полета ракет. А значит, на повестке дня вопрос о создании высокоточного ракетного оружия повышенного радиуса действия, способного поражать цели далеко в тылу врага. Мы еще больше укрепим украинскую армию", - отметил Глава государства.

По его словам, Украина придерживалась ограничений по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, действовавшему со времен СССР. По мнению Порошенко, РФ, создавая новые угрозы для безопасности Европы, разрушила этот договор, после этого и США юридически вышли из него.

Напомним, Украина больше не связана договорами об ограничении на дальность действия ракетного оружия из-за разрушения соответствующего договора со стороны РФ.