В Украине рассматривают возможность создания ракет повышенного радиуса действия

ukru
Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 15196 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 115039 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 118895 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 121424 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 120999 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 152027 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117000 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141210 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145136 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130478 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

8 марта, 02:22 • 100118 просмотра
DeepState: враг продвинулся в двух населенных пунктах на Курщине

DeepState: враг продвинулся в двух населенных пунктах на Курщине

8 марта, 03:41 • 30452 просмотра
Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

8 марта, 04:25 • 61301 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

8 марта, 05:30 • 120288 просмотра
Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

07:59 • 45875 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 117875 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 152026 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 165860 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 177273 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 235272 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 115039 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 81755 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 100965 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 104749 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 104471 просмотра
Актуальное
В Украине рассматривают возможность создания ракет повышенного радиуса действия

В Украине рассматривают возможность создания ракет повышенного радиуса действия

Киев  •  УНН

 • 9631 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. На повестке дня сейчас есть создание высокоточного ракетного оружия повышенного радиуса действия, поскольку теперь Украине не связывают руки никакие ограничения дальности полета ракет. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время Совета регионального развития Житомирской области, передает корреспондент УНН.

"Нашим КБ и нашей промышленности теперь не связывают руки никакие ограничения дальности полета ракет. А значит, на повестке дня вопрос о создании высокоточного ракетного оружия повышенного радиуса действия, способного поражать цели далеко в тылу врага. Мы еще больше укрепим украинскую армию", - отметил Глава государства.

По его словам, Украина придерживалась ограничений по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, действовавшему со времен СССР. По мнению Порошенко, РФ, создавая новые угрозы для безопасности Европы, разрушила этот договор, после этого и США юридически вышли из него.

Напомним, Украина больше не связана договорами об ограничении на дальность действия ракетного оружия из-за разрушения соответствующего договора со стороны РФ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы